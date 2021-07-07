В Кирилловке Запорожской области, которая входит в десятку популярных направлений отдыха украинцев, трагически погиб работник расположенного на пляже аттракциона. 22-летний парень получил смертельный удар электрическим током, когда надувал горку, сообщает ТСН.

Трагедия произошла во вторник, 6 июля. При обслуживании аттракциона парень получил электротравму. Спасти ему жизнь пытались медики скорой помощи, однако их усилия оказались безуспешными.

Известно, 22-летний парень приехал в Кирилловку из Кривого Рога, работал на пляже неофициально.

"По факту открыто уголовное производство по признакам ч. 2 статьи 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс, который установлен на побережье моря", - рассказала спикер Нацполиции Запорожской области Виктория Тлустова.

Санкция задействованной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Ранее "Страна" писала о том, что в курортной Кирилловке житель Днепра расстрелял отца и сына и попытался скрыться на авто.

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