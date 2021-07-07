В среду, 7 июля, Кабинет министров Украины согласовал назначение Светланы Онищук на пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Проект указа был принят на заседания правительства.

Как известно, Онищук занимает должность заместителя главы Ивано-Франковской обладминистрации. Ранее она работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука.

Напомним, Бойчук стал новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации в декабре 2020 года.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого, с которым провел собеседование Кабинет министров, председателем Сумской областной государственной администрации.

В мае сообщалось, что Кабмин согласовал назначение на должность главы Кировоградской области Марии Черной, которая занимала пост директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.