Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади назвал военную ситуацию в стране на фоне вывода войск США и НАТО "критической".

Об этом со ссылкой на афганские СМИ сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр.

В то же время Мохаммади добавил, что не первый раз народ Афганистана переживает трудные времена".

"Силы безопасности вместе с местными силами сопротивления защитят народ", - заверил глава Минобороны.

По данным журналистов, члены радикального движения "Талибан" активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе на севере неподалеку от границы с Таджикистаном и Узбекистаном. Также они сообщают, что талибы подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

При этом до последнего времени талибы утверждали, что на данный момент не планируют захватывать административные центры провинций.

"Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - заявил ранее представитель талибов Забиулла Муджахид.

В среду, 7 июля, талибы попытались взять штурмом город Калайи-Нау - административный центр провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.

"Враг вошел в город, пали все районы. Сражения начались в городской черте", - говорится в заявлении губернатора провинции Хесамуддина Шамса.

По данным журналистов, члены "Талибана" захватили штаб-квартиру полиции провинции и местное отделение Национального директората безопасности - разведслужбы Афганистана. Позже в среду губернатор заявил, что силы безопасности предприняли контрнаступление и оттеснили боевиков из некоторых районов города.

Тем временем телеканал Ariana News сообщил, что пять сотрудников администрации провинции и десятки бойцов сил безопасности перешли на сторону талибов.

Напомним, в преддверии полного вывода войск США и НАТО в Афганистане талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Что будет с Афганистаном дальше и как это повлияет на остальной мир подробно разбиралась "Страна".

Также мы сообщали, что "Талибан" планирует предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.