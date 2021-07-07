Заседание о мере пресечения в отношении председателя политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука перенесли.

Заседание суда должно было пройти сегодня, 7 июля, однако его перенесли на четверг, 8 июля. Начало назначено на 09:30.

Напомним, в отношении Виктора Медведчука суд избрал меру пресечения в круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

11 мая Медведчуку и нардепу от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая одному из лидеров ОПЗЖ назначили меру пресечения в виде содержания под домашним арестом. После этого суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты Виктора Медведчука и прокуроров Офиса генерального прокурора, оставив решение суда первой инстанции по части меры пресечения народному депутату в виде домашнего ареста без изменений.

Сам Медведчук после этого заявил, что остался недовольным решением Киевского апелляционного суда оставить его под круглосуточным домашним арестом и анонсировал новые суды.

"Страна" ранее подробно рассказывала о деле Виктора Медведчука.