Экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которого подозревают по делу о похищении и пытках "слуги народа" Олега Семинского, освободили из-под стражи.

Об этом в Telegram-канале сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко.

В конце июня Апелляционный суд постановил взять под стражу Рудьковского до 22 июля без права залога, однако Печерский суд пересмотрел меру пресечения.

Напомним, 3 марта бывшему министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому в аэропорту "Борисполь" лично вручили подозрение по делу о похищении и пытках экс-руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" и нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского в 2012 году, а также в вымогательстве 200 млн долларов от его родных. Это дело расследовалось еще с 2012 года.

При этом сторона Рудьковского обвинения отрицает и обвиняет Семинского, что тот (возможно, в сговоре с представителями власти) хочет отжать у бывшего министра долю в компании "Нефтегазодобыча", мажоритарным акционером которой является Ринат Ахметов.

"Страна" подробно разбиралась в деталях этого дела и анализировала, почему правоохранители его активизировали именно сейчас.