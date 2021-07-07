На параде в честь Дня независимости Украины 24 августа в Киеве женщины-военнослужащие будут маршировать в туфлях со шнурками и меньшим каблуком.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров в среду, 7 июля, заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, на прошлой неделе был разработан новый дизайн туфель для парадной формы - со шнурками и меньшим каблуком, чем у той модели обуви, которая была ранее. Эти экспериментальные туфли закупят ко Дню Независимости.

Таран после встречи с женщинами-военнослужащими также признал, что прошлая модель туфель была действительно неудобной. В то же время выпустить женщин в полевой форме, по его мнению, будет не уместно, потому что они не боевая часть.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало фото, как девушки-военнослужащие тренируются ходить строевым шагом в туфлях. После этого многие возмутились и обвинили ведомство в сексизме.

В частности, женщины-народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" на сегодняшнем заседании Верховной Рады принесли министру обороны Андрею Тарану в правительственную ложу красные туфли на высоком каблуке и потребовали провести служебное расследование относительно данной ситуации.

Как сообщалось, в День независимости Украины (24 августа) и в День Государственного флага (22 августа) в Киеве и других городах страны пройдут праздничные мероприятия. В том числе и парад войск с пролетом авиации.

"Страна" собрала все подробности "туфельного скандала" в Минобороны Украины.