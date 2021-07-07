Министерство образование все еще проверяет диссертацию нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы, которую он защитил в 2021 года. Окончательное решение по присуждению ему научной степени примут не раньше осени.

Об этом "Стране" рассказал министр образования Сергей Шкарлет.

"По любой диссертации есть четко установленная процедура ее утверждения. 26 мая специализированный ученый совет официально прислал работу Ильи Кивы в министерство. На сегодня есть обращения от ученых и журналистов, в которых указывается на некие неточности в работе. Для того чтобы проверить все эти обращения, мы запросили перечень публикаций, изучаем текст диссертации. А осенью начнутся заседания экспертных советов, сформированные из 15-30 ученых со всей Украины по каждому из конкретных направлений науки", – пояснил Шкарлет.

По его словам, у Ильи Кивы, как и у всех остальных кандидатов, будет право подать апелляцию и обжаловать решение МОН в случае, если эксперты ведомства решат не присуждать ему научную степень.

Напомним, защита диссертации Ильи Кивы состоялась в Киеве 26 апреля. Тема его научной работы связана с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины). Защита вызвала резонанс среди журналистов и общественности.

Также мы писали о том, что члены ученого совета единогласно проголосовали за присвоение нардепу Илье Киве степени кандидата наук.

Позже Кива заявил, что его научного руководителя уволили.