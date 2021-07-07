Бывший президент Украины, председатель "Европейской солидарности" Петр Порошенко не голосовал за переименование поселка Новгородское в Нью-Йорк, которое находится в Донецкой области. При этом политик накануне там побывал, продемонстрировал табличку с новым названием населенного пункта.

За переименование поселка Верховная Рада голосовала 1 июля. Постановление №5081 тогда поддержал 301 народный депутат. Из них 19 голосов отдала фракция "Евросолидарность". При этом Петр Порошенко не голосовал за переименование, так как отсутствовал в этот день на заседании Рады, о чем свидетельствует информация, обнародованная на сайте парламента.

Напомним, 6 июля Петр Порошенко поехал в поселок, чтобы лично установить указатель "Нью-Йорк" на дорожном знаке города. Он добирался до Донбасса на "Интерсити" Киев-Константиновка. С собой Порошенко взял коллегу по партии Ирину Геращенко, фотографа и оператора. Во время поездки он уже публиковал снимки с поезда.

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о пгт Новгородское и почему он получил столь оригинальное название. Кроме того, мы спросили жителей поселка - нравится ли им новое название.