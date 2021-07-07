Офис генерального прокурора Украины купил две вышиванки - мужскую и женскую, первая обошлась в в 1 529 гривен, а вторая - в 1 499 гривен. Таким образом общая сумма сделки составила 3 028 гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные системы публичных закупок Prozorro.

В конкурсе на поставку товара победила физическое лицо, предприниматель Ирина Богатырева. Она уже участвовала в 20 тендерах на Prozorro (Генштаб, Министерство обороны, госкомпания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт") на общую сумму 823 тыс. гривен.

Напомним, в Харькове коммунальное предприятие "Госпром" купили через Prozorro две тысячи литров пива. Стоимость закупки - 49 500 грн, цель с которой решили закупить пиво не указана.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит платить за ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro. Закон позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro.