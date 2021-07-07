Голосеевскому стрелку, который открыл огонь из охотничьего ружья в направлении полицейских, готовят обвинения по нескольким статьям.

Об этом "Стране" рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Там букет статей будет. Покушение на жизнь правоохранителей, поджог. Меру пресечения изберут в течении 72 часов", - заявил Геращенко.

Напомним, утром 7 июля на Голосеевском проспекте, 58 мужчина выстрелил в правоохранителей, которые прибыли по адресу на вызов о конфликте. После этого стрелок закрылся в квартире. В городе ввели спецоперацию "Гром".

Позже киевский стрелок в прямом эфире по телефону говорил с родственником. Стрелок упомянул, что ему 38 лет. Во время разговора стрелок признался, что не может покинуть квартиру из-за сломанного замка, который пришел в негодность во время штурма его жилья полицейскими.

Родственник стрелка рассказал журналистам, что у мужчины хотели якобы отобрать квартиру. Из-за этого, по его словам, и произошел конфликт.

В результате голосеевского стрелка задержали. По словам очевидцев, мужчина успел поджечь квартиру, в которой находился.