Президент Гаити Жовенель Моиз был убит неизвестными в своем доме рано утром в среду, 7 июля.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом.

По словам главы государства, Моиз находился в своей частной резиденции, как около 01:00 по местному времени (08:00 по Киеву) группа нападавших ворвалась к нему в дом и застрелила главу государства.

В то же время в заявлении не указано, кто именно напал на Моиза, однако говорится, что они говорили по-испански (в стране преиммущественно говорят на французском или же гаитянском креольском - Ред.). Премьер-министр добавил, что первая леди Мартин Мари Этьен Джозеф, от которой у него трое детей. также получила огнестрельное ранение в результате нападения.

Жозеф описал нападение как "отвратительное, бесчеловечное и варварское".

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - заявил премьер.

Отметим, что это не первое покушение на Моиза. В феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства главы республики. Тогда правоохранители задержали 20 человек.

А 17 октября 2018 г. во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, Моиз подвергся обстрелу. Тогда он серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.

Гаитянский бизнесмен Жовенель Моиз родился 26 июня 1968 года. Пост президента республики он занял 7 февраля 2017 года. Известен своими экономическими инициативами по выводу этой беднейшей страны из перманентного кризиса. Гаити - одна из самых неразвитых и бедных стран мира: по ВВП на душу населения находится на 203 месте. Ниже уровня бедности живет более 60 % населения страны. Основной источник доходов - денежные переводы эмигрантов. Внешний долг республики составляет $1,8 млрд.

В феврале 2019 года по Гаити прокатилась серия массовых протестов. Демонстранты требовали отставки президента и разрыва отношений с США.

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