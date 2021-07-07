Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто большую часть своего выступления на Конференции реформ в Украине, который проводится в Вильнюсе, посвятил претензиям Будапешта к Киеву касательно вопроса образовательных и языковых прав венгров в Украине, а также работе сайта "Миротворец".

В начале своего выступления Сийярто вспомнил о поддержке Венгрией курса Украины на сближение с Евросоюзом, после чего перешел к проблемным вопросам. В частности, глава венгерского МИД напомнил, что венгры столетиями проживают на Закарпатье и Венгрия хочет больших возможностей для них в сфере языка и образования.

"Мы не просим ничего дополнительного или чрезвычайного. Мы просим только вернуть венграм права, которые они имели до изменений в законодательстве - использование языка в образовательной сфере, как это было раньше, и использование родного языка в СМИ, культуре и публичной администрации", - сказал Сийярто.

Он добавил, что Венгрия надеется на закрытие сайта "Миротворец", который, по его словам, указывает "врагов Украины и где упоминаются представители венгерского меньшинства и собственно Венгрии".

Отметим, что на мероприятии находится президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, за расширение прав венгров в Украине Сийярто выступил и в ходе дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы в июне.

Недавно Верховная Рада приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены ни русские, ни венгры. Документ предусматривает расширение прав для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков.