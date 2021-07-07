Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, во время своего выступления на конференции по украинским реформам в Вильнюсе, среди пяти задач для Киева обозначил уменьшение коррупции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 7 июля.

"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - заявил Блинкен.

При этом он подчеркнул, что нет ничего более важного для Украины, чем уменьшение масштабов коррупции.

"Отметим, что расследования по коррупции проводились подконтрольными Западу "антикоррупционными" структурами. Дела слушаются в сформированном под наблюдением Запада Высшем антикоррупционном суде. Так к кому тогда нужно предъявлять претензии, что приговоров нет?" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Верховная Рада изменила закон об упрощенных государственных закупках во время карантина из-за коррупционных рисков.

Также сообщалось, что парламент разблокировал подписание исправленного Зеленским закона о портале сообщений о коррупции.