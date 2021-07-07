Фрагменты 19 тел обнаружили спасатели на месте крушения самолета Ан-26, который столкнулся со скалой и разбился 6 июля на российской Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

"На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека", - сказал собеседник агентства.

Поисковые работы на месте крушения у берега Охотского моря продолжаются. Они осложнены штормом. Всего на борту разбившегося Ан-26 находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Напомним, что на месте крушения уже было найдено и опознано тело находившегося на борту самолета 17-летнего подростка.

Как сообщалось, утром во вторник, 6 июля, на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Пассажирский борт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана с населением 2900 человек.

Когда самолет должен был приземляться в Палане, он перестал выходить на связь с диспетчерами. Власти запустили спасательную операцию. Позже стало известно, что борт упал в Охотское море вблизи поселка Палана.

Ранее "Страна" публиковала первое фото с места крушения самолета Ан-26 в России.

Также мы сообщали о том, что на Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту и публиковали фото и видео с места крушения.