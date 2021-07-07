Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности о киевском стрелке, который в среду, 7 июля, ранил двоих человек. Он подтвердил информацию о том, что конфликт произошел между старым и новым владельцем квартиры из-за права собственности на недвижимость. Кроме того, по словам Крищенко, со стрелком в квартире находилась женщина.

По словам начальника Нацполиции, стрелок открыл огонь из охотничьего ружья, предварительно, незарегистрированного. При этом пострадал полицейский и гражданский. Первого госпитализировали в больницу.

Также Крищенко добавил, что стрелок разлив легковоспламеняющееся вещество в квартире, а после заперся в квартире и пытался поджечь дом.

В настоящий момент открыто уголовное производство по статье "покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Кроме того, по словам Крищенко, вместе со стрелком в квартире была женщина. Кем она приходится злоумышленнику, сейчас выясняется.

Сотрудник отряда "Корд" рассказал подробности задержания стрелка в Голосеевском районе Киева.

Он также подтвердил, что мужчина заперся в квартире, а после поджег ее. Но потом обнаружилось, что он не может открыть дверь изнутри.

"Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось - он начал кричать, что будет стрелять. Но, учитывая, что была угроза пожара во всем доме, мы зашли в помещение и задержали это лицо", - говорит руководитель группы захвата.

Напомним, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте 58, мужчина выстрелил в двоих человек, после чего закрылся в квартире. В городе ввели спецоперация "Гром". На месте перестрелки приехало семь нарядов полиции.

Позже киевский стрелок в прямом эфире по телефону говорил с родственником. Во время разговора он признался, что не может покинуть квартиру из-за сломанного замка, который пришел в негодность во время штурма его жилья полицейскими.

В свою очередь родственник стрелка рассказал журналистам, что у мужчины хотели якобы отобрать квартиру. Из-за этого, по его словам, и произошел конфликт. Позже стрелка задержала полиция.