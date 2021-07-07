В ходе учений Sea Breeze 2021, которые в конце июня стартовали в Черном море, украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие отработали действия в ситуации, когда местное население начало блокировать маршруты передвижения. Эпизод учений проходил в условиях, приближенных к сложившимся в 2014 году в юго-восточной части Украины.

Об этом сообщает Defense Express.

"Солдаты из состава многонациональной тактической группы отработали свои действия при условии, что местное население взялось блокировать маршруты передвижения. То есть, этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например - к условиям боевых действий на Востоке Украины образца 2014 года", - сообщили в Минобороны Украины.

Военнослужащие отработали вытеснение противника из засады при помощи средств радиоэлектронной борьбы и десантирование в его тыл, а также устранение незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в России на фоне учений Sea Breeze провели маневры с использованием С-400.

Также мы писали о том, что Киев сообщил, что весь Черноморский флот РФ вышел в море из-за учений Sea Breeze.