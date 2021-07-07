Сегодня посольство США официально подтвердило, что временным поверенным в Украине станет один из главных специалистов Госдепа по нашей стране - Джордж Кент.

Правда, ненадолго: по официальной версии, бывший заместитель посла США в Украине заменит на время отпуска (до конца июля) нынешнего руководителя посольства - временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин, которая поедет в Вашингтон готовить визит Зеленского (он намечен как раз на конец июля).

Это будет уже третья относительно долгая дипломатическая командировка Кента в Киев. В украинскую столицу приедет человек с большими связями в нашем истеблишменте, знающий подноготную политики и экономики.

Именно Кента называли идеологом создания в 2015-2016 годах инфраструктуры американского влияния в Украине через вертикаль антикоррупционных органов в Украине и их куратором по линии посольства.

В этом плане визит Кента (который, к слову, последние годы занимал важную должность заместителя помощника Госсекретаря США) в Украину именно сейчас выглядит как сигнал того, что в Вашингтоне крайне недовольны тем, как идут требуемые ими "реформы" в Украине. А потому и командировали столь высокопоставленного дипломата.

При этом срок его миссии - до визита Зеленского в США показывает, что американцы настроены "решить вопрос" с пробуксовкой в кратчайшие сроки. При этом остается открытым вопрос как отреагирует Вашингтон, если даже Кенту не удастся сдвинуть процесс.

Варианты могут быть очень разные. В любом случае ближайшие две недели до визита Зеленского в США будут решающими с точки зрения многих процессов в Украине и вокруг нее.

Обо всем этом подробнее читайте в статье “Страны”.

Знает русский и тайский языки

Сейчас, как уже писалось выше, Джордж Кент - заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии.

На дипломатическую службу Кент пришел в 1992 году. Работал в диппредставительствах США в Польше, Таиланде и Узбекистане.

Свободно говорит на семи языках, в том числе на русском (у Кента есть степень бакалавра по русской истории и литературе Гарвардского университета) и украинском языке. Также владеет тайским.

Но помимо гуманитарного образования имеет и военное: окончил Индустриальный колледж Вооруженных сил США (сейчас это Школа национальной безопасности и ресурсной стратегии имени Дуайта Эйзенхауэра).

Является почетным членом фан-клуба бостонской бейсбольной команды Red Sox Nation. Женат, отец троих детей.

Кстати, его супруга Велида Владимировна Китаина родилась в Узбекистане, но имеет крымско-татарские корни. Ее дедушки и бабушки были депортированы из Крыма в Среднюю Азию в 1944 году. В 2016 году пара отпраздновала 20 лет брака.

Кент с женой Велидой Китаиной

На нынешней должности зампомощника госсекретаря Кент работает с 2018 года. До этого три года был заместителем посла США в Киеве (о чем еще будет сказано ниже).

А до поездки в Украину год (2014-2015) работал в Европейском бюро Госдепа по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности. Там он возглавлял направление, связанное с антикоррупцией по всей Европе и даже Евразии.

К слову, именно это Бюро принимало участие в формировании антикоррупционных органов Украины - НАБУ и САП, а также оказывало помощь Генеральной прокуратуре. И роль Джорджа Кента здесь сложно переоценить.

И даже сегодня в Киеве есть филиал этого агентства, которое официально опекается украинскими правоохранительными органами, как сообщается на сайте американского посольства.

Кент и Украина

Кент уже работал в Киеве. С 2004 по 2007 год занимал должность заместителя руководителя политического отдела американского посольства. А потом вновь вернулся в Киев уже на более высокую должность заместителя посла США в Украине. Этот пост он занимал до 2017 года.

На нем он отметился тем, что стал идеологом и куратором создаваемых антикоррупционных органов, имея прямое влияние на руководителей НАБУ и САП. По задумке американцев эти органы, вместе с созданным позже Высшим антикоррупционным судом и системой электронного декларирования для всех чиновников и политиков, должны стать тем рычагом, при помощи которого Запад получит прямой контроль на украинской элитой.

По данным источников в политических кругах не забыл Кент об Украину и когда получил должность в Госдепе. Он по-прежнему был одним из центров принятия решений по нашей стране, а также продолжал опекать антикоррупционные органы и ряд близких Западу политиков.

В 2019 году Кента допросили по делу об импичменте Трампа. Его показания, в том числе касались, и разных аспектов работы американцев на территории Украины. "Страна" подробно писала об этом.

Например, тогда Кент рассказал о кампании против экс-посла Мари Йованович, которую поддержали порохоботы (именно такой термин использовал Кент). В контексте атаки на посла он упоминал и Петра Порошенко.

Например, в прошлом году тепло принимал в Штатах экс-премьера Алексея Гончарука., которого относят к так называемым "соросятам".

И вот теперь, новая командировка в Киев.

Какова его миссия?

Официальная версия - временно заменит Кристину Квин

Официальная версия, которую озвучили в американском посольстве изданию "Зеркало недели", довольно странная.

Там сказали, что Кент заменит временную поверенную Квин в Киеве на время ее двухнедельного отпуска.

"Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - рассказали в посольстве.

То есть, получается, что высокопоставленного дипломата, одного из топ-менеджеров Госдепа посылают в Киев временно заменить на пару недель отпуска Кристину Квин.

Если это так, то решение в какой-то степени беспрецедентное. Неужели нет никого в посольстве, кто мог бы заменить Квин?

Примечательно, что до получения официального комментария "Зеркало недели", заявило со ссылкой на источники, что Квин уедет из Украины для участия в подготовке визита Зеленского в США (предполагаемая дата - 26 июля и даже позже).

Кент же, по данным тех же источников, пробудет во главе диппредставительства не до конца июля, а до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

И это показывает, что ситуация может быть куда более интересной, чем просто банальная замена одного дипломата на другого на время отпуска.

Повестка для Кента

Политологи обращают внимание на то, что Кент приезжает, когда Украина переживает одни серьезные перемены, а другие вполне могут произойти в будущем.

“В Украине запущен рынок сельскохозяйственной земли, начата деолигархизация в версии Офиса президента. Идет борьба с участием западных партнеров за судебную реформу. Решается будущее минских соглашений, а значит, в определенной степени и самой Украины... То, что на такой короткий период Госдеп прислал замену, причем такую показательную, говорит, что США даже на день не хотят выпускать ситуацию в стране из-под контроля”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Работать по предстоящему визит Зе в Вашингтон тоже может быть одной из задач Кента, как мы видим по полуофициальной причине отъезда госпожи Квин.

“Визит в США - самое прикладное. Необходимо правильно оценить обстановку, в которой готовится поездка, и составить директивы для принимающей стороны. Предполагаю, что темами будут отношения с Россией, Донбасс, Крым и “Крымская платформа”, “Северный поток - 2” и компенсации за него, трехсторонняя контактная группа по Донбассу”, - комментирует изданию народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в парламентскую группу дружбы с США.

Он предполагает, почему американцев может заинтересовать ТКГ по Донбассу.

“Ее будущее сейчас активно обсуждается. Прошла информация об уходе Хайди Грау (спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по Донбассу - Ред.). А еще раньше ушли Пьер Морель и Тони Фриш (координаторы рабочей группы, соответственно, по политическим и гуманитарным вопросам ТКГ- Ред.). Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук по состоянию здоровья не сможет продолжать работу. Все это так совпало, что наводит на мысль о возможной смене целей ТКГ. Новая команда переговорщиков в ТКГ постарается, вероятно, достичь неких новых же целей”, - рассуждает Попов.

По внутриполитической ситуации представителя Госдепа может интересовать кадровая политика, считает Игорь Попов. “Тут и ситуация со сменой руководства “Нефтегаза”, и избрание новых руководителей антикоррупционных органов”, - допускает экс-нардеп.

Собеседник в антикоррупционных кругах дополняет: “В фокусе внимания будет, вероятнее всего, ситуация с конкурсом на главу САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - Ред.), которая зашла в тупик. Власть и наше антикоррупционное лобби сбили главных кандидатов друг друга, и конкурс “завис”. Ну а осенью же нужно начинать выбирать нового директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро - Ред.) Будут договариваться не воевать друг против друга и здесь. А в Раде на подходе новый законопроект по НАБУ, в котором конкурс и аудит будут под контролем международных партнеров. Здесь тоже не помешает уточнить позиции, чтобы не было потом обид”.

Клинч с Зеленским

Судя по последним заявлениям из Госдепа, борьба с коррупцией в Украине опять будет точкой приложения активности американских дипломатов. По всей видимости, успехи на этом “фронте” не радуют заокеанских советчиков.

В видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Вильнюсе 7 июля, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что несмотря на расследования спецорганов, “ни одно высшее должностное лицо не было предано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года”.

“Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее”, - заявил Блинкен.

Госсекретарь, кстати, упомянул в своем выступлении конкурсы на руководителей НАБУ и САП в своем выступлении, которые-де должны пройти прозрачно (а значит, по процедуре, утвержденной Западом).

Поставил он и другие задачи украинскому руководству, причем довольно безапелляционным тоном. Киеву-де необходимо принять законы о прозрачном корпоративном управлении для госпредприятий (то есть, чтоб их контролировали набсоветы, состоящие из ставленников Запада и через их голову нельзя было увольнять руководителей, как это произошло с Коболевым), Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в устраивающей Запад редакции для завершения судебной реформы (речь идет о передаче контроля над отбором членов этих структур "международным экспертам"), а также о реформе Службы безопасности Украины, которая должна, помимо прочего, передать борьбу с экономическими преступлениями другим ведомствам (то есть подконтрольным американцам НАБУ и САП).

Со всем этим как раз есть большие проблемы. Зеленский крайне нехотя выполняет пожелания Запада.

По главе САП, как писалось выше, конкурс зашел в клинч. Закон о ВККС вроде как приняли в нужно Западу реакции, но потом вдруг оказалось, что была внесена еще одна поправка, которая нивелирует норму о решающем голосе международных экспертов. Не торопятся и принимать закон о реформе СБУ.

Кроме того, есть еще вопрос по Коломойскому. Как раз вчера американское посольство заявило, что украинским властям не нужно ждать от США никакой информации по санкциям против этого олигарха. Дескать вся информаци есть в Киеве и ничего не мешает проводить расследование его деятельности.

Это прозвучало как прямой намек на то, что американцы требуют конкретных действий по уголовному преследованию Коломойского, чего Зеленский старательно избегает, продолжая взаимодействовать с олигархом по широкому перечню вопросов.

В общем, для Кента фронт работ очень большой и не факт, что хотя бы по большинству вопросов будут подвижки.

Но в таком случае, как считает собеседник "Страны" в "антикоррупционном лобби" под вопросом может оказаться и сам визит Зеленского в Штаты.

“В первую неделю Кент соберет информацию, а во вторую попадет на прием в Офис президента, где скажет: или выполняйте это и это вот так, или визите не будет. Если договоренностей, которые бы устраивали принимающую сторону, нет, то зачем вообще ехать?!” - рассуждает источник.

Впрочем, источник "Страны" в дипломатических кругах говорит, что визит состоится в любом случае.

"Кент приедет проконтролировать ключевые голосования в Раде по интересующим США вопросам - закон об СБУ и о судебной реформе. Плюс конкурс по САП и Коломойский. И, возможно, прозондирует почву по реализации политической части Минских соглашений. Но последний вопрос для самих американцев очень дискуссионный - стоит ли давить по этому вопросу на Киев или проще заморозить ситуацию в нынешнем виде. Так что это еще вилами по воде. А вот по антикоррупционной и судебной теме здесь позиция вполне понятная. Может ли быть так, что Зеленский проигнорирует требования Кента и Вашингтона? Не исключаю. Украина сейчас не очень нуждается в деньгах МВФ. И я думаю, что визит в таком случае не отменят. В конце концов есть тема отношений с Россией и ситуации на границе. Но могут быть последствия другого плана - введение санкций за непослушание против ближайшего окружения Зеленского. Открытие уголовных дел на Западе. Попытки раскачать ситуацию внутри Украины. А это, в свою очередь, может привести к очень сильным сдвигам в политике украинской власти. Но может быть и более пассивный вариант - американцы примут к сведению позицию Зеленского, снизят степень поддержки, заблокируют кредиты МВФ и будут ждать выборов или иного удобного повода, чтоб поменять власть", - говорит источник.