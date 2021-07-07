"Голосеевского стрелка", открывшего огонь из охотничьего ружья в направлении полицейских задержали и увезли в полицейской машине. Перед задержанием он успел поджечь квартиру в которой находился.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы, публикуя видео с места событий.

Полиция не дала возможность журналистам к подойти к стрелявшему

Полицейские сообщили, что перед задержанием стрелок совершил поджог квартиры, в которой находился. Спасатели организовали эвакуацию жителей дома и занялись ликвидацией возгорания.

"В Киеве продолжается специальная полицейская операция. Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся. Спасатели ГСЧС провели мероприятия по ликвидации пожара", - сказано в сообщении МВД в Facebook.

Напомним, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте 58, мужчина выстрелил в двух правоохранителей, после чего закрылся в квартире. В городе введена спецоперация "Гром".

По словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, на место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

Позже киевский стрелок в прямом эфире по телефону говорил с родственником. На телефоне видно имя - Иван Мартынюк. Стрелок упомянул, что ему 38 лет.

Во время разговора стрелок признался, что не может покинуть квартиру из-за сломанного замка, который пришел в негодность во время штурма его жилья полицейскими.