Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступая на конференции по украинским реформам в Вильнюсе озвучил 5 задач для Киева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей (читай - передадут отбор судей под контроль Западу - Ред.). Второе: обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах (то есть, чтоб были назначены кадры, подконтрольные Западу - Ред.)", - сказал Блинкен.

Третий шаг, по словам Блинкена, - это принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защитит независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и будет соответствовать стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (то есть, чтоб украинские госкомпании были подконтрольны не украинскому правительству, а управляемым Западом набсоветам).

Четвертый шаг, по мнению госсекретаря США, - это принятие законодательства, которое демилитаризует и деполитизирует СБУ и передаст работу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью другим правительственным институциям (то есть - подконтрольным американцам НАБУ и САП - Ред.).

"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - сообщил глава Госдепа США.

"Отметим, что расследования по коррупции проводились подконтрольными Западу "антикоррупционными" структурами. Дела слушаются в сформированном под наблюдением Запада Высшем антикоррупционном суде. Так к кому тогда нужно предъявлять претензии, что приговоров нет?" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, недавно Рада приняла законопроект о судебной реформе, дающий иностранцам решающий голос при назначении судей.

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