Стрелок, который ранил двоих полицейских в Киеве, рассказал, что сейчас в квартиру, где он находится, ломают дверь. Сам он ее открыть физически не может, потому что дверь заблокирована.

Об этом мужчина рассказал по телефону во время общения с прессой.

"Прошу вас, уже приехали адвокаты! Пожалуйста ребята, остановитесь! Приехали адвокаты!" - говорит стрелок. У него дрожит голос, звучит так, как-будто мужчина находится в истерическом состоянии. Судя по всему, квартиру берут штурмом.

Обновлено. Чуть позже мужчину задержали. Перед этим он успел поджечь квартиру в которой находился.

Напомним, 7 июля в Киеве на Голосеевском проспекте 58, мужчина выстрелил в двух правоохранителей, после чего закрылся в квартире. В столице была введена спецоперация "Гром".

По словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, на место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

Позже стрелок поговорил по телефону со своим родственником. На экране телефона видно имя - Иван Мартынюк. Как сообщил родственник стрелявшего, у мужчины хотели отобрать квартиру, что и стало причиной конфликта.