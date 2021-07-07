Президент Украины Владимир Зеленский не исключает появление нового формата по урегулированию конфликта на Донбассе, который будет функционировать параллельно с "нормандским форматом". При этом он рассчитывает на помощь от США.

Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду, 7 июля.

"...Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает на окончание войны на Украине… Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что завершение конфликта зависит не от количества участников переговоров, а от качества переговорного процесса.

Напомним, в мае президент выступил за обновление Минского переговорного процесса, заявив, что он "должен быть гибким". Также он заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.

Также мы рассказывали, что днем ранее стало известно, что Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, хотя и считает, что Вашингтон играет на стороне Киева. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, прошедший в Женеве российско-американский саммит не внес ясность в этот вопрос, теперь все зависит от того, кто будет со стороны США назначен главным координатором усилий в этом направлении.