На заседании Кабинета министров в среду, 7 июля, члены правительства могут утвердить список санкций в отношении Беларуси в связи с "репрессиями, насильственным подавлением мирных протестов и использованием пыток". Окончательное решение о введении ограничений пример Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Соответствующий проект распоряжения Кабмина опубликован на сайте правительства.

Украина готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 года о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году.

Ограничения готовятся в отношении физических лиц "причастных, в частности, к репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержаниям, в том числе граждан Украины, с целью защиты национальных интересов Украины".

Сегодня Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций. В то же время самого санкционного списка пока нет.

Ограничения предлагается ввести по отношению к белорусским физлицам на три года.

Напомним, ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщил, что ведомство подготовило пакет санкций против Беларуси и передало его на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

Также МИД предупреждал, что введет санкции против Беларуси, если хотя бы один самолет республики окажется на территории Крыма. Перед этим белорусский лидер Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина помочь белорусам попасть в Крым через Россию.