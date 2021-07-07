В среду, 7 июля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по полицейским и ранил двух человек. Он заперся в квартире, которую штурмовала полиция.

В итоге стрелка и женщину, которая с ним была, задержали. Для этого пришлось брать жилье штурмом. Но он успел ранить полицейского и мужчину, который был неподалеку.

По предварительным данным, причиной неадекватного поведения 38-летнего мужчины стала потеря квартиры.

Рассказываем все подробности инцидента.

Стрельба, пожар и штурм

Инцидент произошел по адресу Голосеевский проспект, 58. Туда на вызов о семейном конфликте утром прибыли полицейские.

Но находившийся в квартире мужчина им не открыл и выстрелил через дверь из охотничьего ружья. В результате один полицейский получил огнестрельное дробное ранение руки. Находившийся рядом гражданский получил ранение в лицо.

В 10:45 в столице была введена спецоперация "Гром", на место происшествия было направлено семь нарядов полиции.

Фото: Киев оперативный

Фото" Страна

Фото: Нацполиция Киева

Как рассказал в комментарии "Стране" советник министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который открыл огонь по полицейским в Киеве, находился в нетрезвом состоянии.

По словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, на место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы. Были задействованы спецназовцы.

В прямом эфире "Киев оперативный" киевский стрелок выходил на связь со своим родственником по телефону. Стрелок сказал, что квартиру штурмует полиция и к нему не допускают адвокатов.

"Облил бензином квартиру". Детали задержания

В течение часа стрелка задержали и увезли в полицейской машине. Копам пришлось выломать дверь, а забаррикадировавшийся в квартире успел поджечь ее.

Как рассказал после задержания сотрудник отряда "Корд", обнаружилось, что стрелок не может открыть дверь изнутри.

"Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось - он начал кричать, что будет стрелять. Но, учитывая, что была угроза пожара во всем доме, мы зашли в помещение и задержали это лицо", - говорит руководитель группы захвата.

Деталей добавил и глава киевской полиции. Он рассказал, что мужчина разлил по всей квартире бензин, и это могло вызвать очень сильный пожар в доме - вплоть до взрыва. Поэтому приняли решение штурмовать, рассказал Андрей Крищенко.

По его словам, вместе со стрелком задержали в квартире женщину, которая предварительно не была его заложницей, а могла быть с ним вместе. Она вела себя агрессивно.

Позже очевидцы опубликовали фото задержанного в соцсетях. Он был голым по пояс. Полиция не дала возможность журналистам к подойти к стрелявшему.

Кадры задержания стрелка

Спасатели организовали эвакуацию жителей дома и занялись ликвидацией возгорания.

Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что стрелку будут инкриминировать 348 статью - посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Она карает лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным.

Меру пресечения ему должны избрать в течение 72 часов.

Что известно о стрелке

Стрелявшему 38 лет. Его зовут Иван Мартынюк. Родственник стрелка, который ранил двоих полицейских в Киеве, рассказал, что у мужчины якобы хотели отобрать квартиру. Из-за этого, по его словам, и произошел конфликт.

Судя по всему, речь идет о квартире в ЖК Парк Авеню, квартиры в котором недешевые. Это 25-этажный жилой дом рядом с парком Голосеевский.

Фото с места событий

Со слов родственника, причиной, по которой полицейские пришли по адресу стало то, что жилье продали на СЕТАМе - сервисе по реализации арестованного имущества.

Стрелок с этим не был согласен и даже выиграл по этому делу два суда. Выстрел в сторону полицейских, по словам родственника, был "предупредительным". Намерений причинить полицейским увечья не было. Ружье, которое было в квартире, по словам родственника, было зарегистрировано.