Мужчина, который открыл огонь по полицейским в Киеве, был пьян. Пострадавший полициейский прибыл к нему в квартиру на вызов о конфликте.

Об этом "Стране" сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Около 10:40, в Голосеевском районе сотрудники патрульной полиции прибыли на вызов по семейной ссоре в одной из квартир многоквартирного дома на проспекте Голосеевском. Владелец квартиры (предварительно находится в состоянии алкогольного опьянения) выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, в результате чего один полицейский получил огнестрельное дробное ранение руки, а другой - лица (оказывается медицинская помощь)", - сообщил Геращенко.

По его словам, после этого злоумышленник закрылся в упомянутой квартире. В 10:45 введена в действие специальная полицейская операция "Гром".

По словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, на место выехало руководство Национальной полиции, столичной полиции и следственно-оперативные группы.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов по конфликту в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - заявил Андрей Крищенко.

Киевский стрелок в прямом эфире "Киев оперативный" по телефону говорит с родственником. На телефоне видно имя - Иван Мартынюк. Стрелок упомянул, что ему 38 лет. Он сказал, что квартиру штурмует полиция и к нему не допускают адвокатов.

Напомним, утром 7 июля на Голосеевском проспекте 58, мужчина выстрелил в двух правоохранителей, после чего закрылся в квартире. В городе введена спецоперация "Гром".

Также ранее сообщалось о том, что мужчина, открывший огонь по копам в Киеве, мог застрелиться в квартире. Эта информация не подтвердилась.