В ходе рабочего визита в Германию 12 июля президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель энергетическую безопасность Европы в контексте строительства российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом глава государства заявил в ходе совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции в среду, 7 июля, в Вильнюсе.

"Вопрос "Северного потока-2" - это вопрос глобальный, и я ожидаю разговора о нем с госпожой Меркель… Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы", - заявил Зеленский.

Он добавил, что на данный момент многие страны Евросоюза разделены в своем отношении к строительству "Северного потока-2", так как, по мнению Зеленского, "трудно найти баланс между безопасностью и экономикой.

"Мне кажется, что вопрос "Северного потока-2" - это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран, когда они не ощущают отсутствия безопасности, а думают про экономику", - сказал президент Украины.

"Я считаю, что, прежде всего - безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует в течение лета посетить Вашингтон, чтобы провести переговоры с американским президентом Джо Байденом о газопроводе "Северный поток-2". Перед этим администрация главы американского государства отказалась от санкций против компании-оператора, контролирующей газопровод в ФРГ.

В свою очередь Зеленский в очередной раз заявил, что Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2". По его мнению, в этом вопросе необходимо также задействовать ООН и ОБСЕ. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска магистрального газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.