В Киеве проходит главный музыкальный фестиваль лета - Atlas Weekend 2021. На нем выступят такие музыканты и группы, как "Океан Эльзы, Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Kazka, Brainstorm, "Порнофильмы", Fatboy Slim, Onuka, Алина Паш, The Hardkiss, Ляпис-98, Go-A, Alyona Alyona и другие.

Собрали главное об "Атласе" в этом году: расписание по дням, цены на билеты и главные скандалы этого года.

Расписание и участники по дням

7 июля (среда)

Выступят "Без Обмежень", Ярмак, "Пятница", "ТНМК", Джамала, Арсен Мирзоян.

На одной из сцен на экране покажут полуфинал Евро-2020, матч Англия - Дания.

8 июля (четверг)

Выступят Верка Сердючка, Валерий Меладзе, Kazka, Brainstorm, "Порнофильмы".

9 июля (пятница)

Выступят "Океан Эльзы". "ДахаБраха", Христина Соловей, "Пошлая Молли".

10 июля (суббота)

Выступят Fatboy Slim, Onuka, Алина Паш, KyivStoner.

11 июля (воскресенье)

Выступят The Hardkiss, Ляпис-98, "Один в каное", Go-A, Alyona Alyona.

Также на одной из сцен будут транслировать финал Евро-2020.

Сколько стоят билеты

Билет на один день фестиваля стоит 1 200 гривен.

Однодневные билеты в VIP-зону - по 3 тысячи гривен.

Билеты на три дня, например, с 7 по 9, с 8 по 10 или с 9 по 11 июля, стоят 2 400 гривен.

Трехдневный абонемент в VIP-зону - 5 400 гривен.

Скандалы на "Атласе"

Во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend певец Mеlovin поцеловал мужчину на сцене. Он заканчивал свое выступление, поцеловав вначале девушку из своей команды, а затем парня. В руке Mеlovin в это время держал флаг ЛГБТ. На своей странице в Instagram, певец написал "Я - #Би".

Транслировавший это телеканал М1 вырезал момент с поцелуем. После чего разгорелся еще один скандал. Телеканал обвинили в гомофобии и он вынужден был извиняться.

В медиагруппе Star Light Media, в которую входит канал М1, заявили, что поцелуй вырезали не специально, и пообещали выпустить новостной сюжет на СТБ о признании Melovin.

После Mеlovin Потап тоже решил тоже поцеловаться с мужчиной на сцене Atlas Weekend. Во время выступления на сцене Потап подошел к участнику группы MOZGI Алексею Завгороднему, более известному под псевдонимом Позитив, и в шутку поцеловал его.

При этом некоторым поклонникам не понравилось "представление" Потапа. Они посчитали, что таким образом артисты потроллили певца Melovin.

Скандалом окутано и выступление Валерия Меладзе, которое запланировано на 8 июля. "Атлас" начали обвинять в "зраде" с момента анонса выступления Меладзе в мае этого года.

Недавно грантовые организации также призвали Atlas Weekend запретить певцу участвовать в фестивале. Они аргументировали это тем, что артист в частном порядке выступал для семьи и соратников президента Беларуси Александра Лукашенко.

На сцене ВДНХ певец должен выступить в месте с украинской группой "ВИА Гра", основанной его братом Константином Меладзе.