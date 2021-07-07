Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщает, что мужчина, который забаррикадировался в квартире на Голосеевском проспекте в Киеве в среду, застрелился. В то же время другие телеграм-каналы сообщают, что он забаррикадировался в своей квартире.

На месте перестрелки сейчас находится семь нарядов полиции, при этом официальных комментариев пока никто не дает.

Также сообщается, что двое правоохранителей ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте. В городе введена спецоперация "Гром"

"По городу Киеву введена спецоперация "Гром". Предварительно, двое правоохранителей ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, 58", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве, на Голосеевском проспекте 58, мужчина выстрелил в двух правоохранителей, после чего закрылся в квартире. В городе введена спецоперация "Гром".

Ранее мы рассказывали, что в Печерском районе города Киева произошла стрельба. В ходе перестрелки ранили мужчину. Для розыска авто подозреваемых в стрельбе в городе была введена специальная полицейская операция. Менее чем за час разыскиваемый автомобиль патрульные полицейские остановили в Подольском районе столицы.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил полицейского и двух лесничих. Инцидент произошел в мае. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что в районе лесного массива ГП "Бродовский лесхоз" выявлена подвода с бревнами. По прибытию полиция обнаружила повозку, груженную срубленными соснами.