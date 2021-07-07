Правоохранители задержали водителя Volkswagen Touareg, который, будучи в нетрезвом состоянии, сбил насмерть молодую мотоциклистку в Яремче.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Пьяный негодяй, который насмерть сбил девушку на мотоцикле задержан полицией. Он понесет ответственность установленную законом за то, что сел за руль в состоянии опьянения и унес жизни ни в чем не повинной молодой девушки", - написал он.

Также Геращенко напомнил, что с 17 марта вступили в действие новые наказания за убийства на дороге. Согласно новым правилам, тот, кто убивает человека в состоянии опьянения может получить до десяти лет лишения свободы без права на амнистию, и должен отсидеть не менее 2/3 срока.

Напомним, смертельная авария произошла 6 июля в городе Яремче Ивано-Франковской области, на дороге Н-09. Правоохранители, приехав на место происшествия, выяснили, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении села Микуличин, однако на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с мотоциклом, которым управляла 32-летняя жительница Киева. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

Водитель автомобиля, тоже житель Киева, не травмировался, в машине он находился сам. У него отобрали кровь на проверку состояния алкогольного опьянения. Результат показал, что мужчина находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Полтавской области автомобиль сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Девочка умерла от полученных травм.

Также сообщали, что в Киеве пьяный водитель Ford насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП.