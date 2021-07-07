Грузию всколыхнул бунт против ЛГБТ, на котором сожгли флаг ЕС, и, как следствие, оживились дискуссии вокруг евроинтеграции страны.

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Крест вместо флага ЕС

В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник, 5 июля. Противники секс-меньшинств начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они закидали журналистов и операторов телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Марш в итоге отменили.

Противостояние, однако, продолжилось вечером 6 июля, когда у здания парламента в Тбилиси прошла "молчаливая акция" в знак солидарности с пострадавшими в понедельник журналистами, а также организаторами акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. По соседству протестовали противники ЛГБТ, две акции разделял полицейский кордон и железные ограждения.

Сначала противники ЛГБТ, которые называют себя защитниками традиционных ценностей, не дали оппонентам развернуть радужный флаг, а затем сорвали со здания парламента флаг ЕС и сожгли его. Это транслировал телеканал "Рустави 2". Вместо флага ЕС они повесили флаг Грузии и поставили крест.

Ранее "прайды" в Грузии уже сопровождались скандалами и стычками.

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в Грузии. Пострадали три десятка человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции.

В правящей партии недовольны попытками провести в Тбилиси гей-парад.

"Учитывая весь контекст, этим людям следует отказать в проведении подобного мероприятия", - заявлял накануне лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

В Европарламенте возмутились. Депутаты отправили письмо главе грузинского МВД Вахтангу Гомелаури об Ассоциации с ЕС, свободе выражения мнений и мирных собраний.

"Комментарии председателя правящей партии противоречат универсальным правам, свободе выражения мнений и мирных собраний", - заявили в Страсбурге.

Оппозиция, наоборот, защищает ЛГБТ-активистов.

Председатель оппозиционного "Единого национального движения" Роман Гоциридзе предложил президенту Грузии посетить "прайд" в Тбилиси.

"Было бы неплохо, если бы госпожа президент пришла бы 5 июля на прайд, повязала бы шарф цвета радуги, взяла бы за руку своего личного духовника и проявила бы гражданскую сознательность", - приводит его мнение телеканал "Мтавари архи".

Гоциридзе обвинил Кобахидзе в поощрении своими заявлениями насилия.

"Людей хотят превратить в "стадо"

Мнения самих грузин разделились.

"Дело не только и не столько в "прайде". Определенными силами идет целенаправленная атака на духовные ценности народа, задачей которой является превратить людей в стадо, нацеленное на инстинкт "потребления", - полагает в беседе с нами грузинский предприниматель Эмзар Пайчадзе.

"Если мы стремимся в ЕС, нужно принимать европейские правила игры, со свободами и правами для всех граждан", - говорит нам грузинский пиарщик Дато Чкареули.

В то же время бунт против ЛГБТ в Тбилиси вновь активизировал обсуждения евроинтеграции Грузии.

"Большая часть грузин не готова к гей-парадам ради вступления в ЕС. Это красная линия, которая была проведена еще в 2013 году, когда парад закончился потасовкой", - сказал "Стране" политолог Арчил Сихарулидзе

"ЛГБТ-тема - очень чувствительная для грузин, даже среди молодёжи нет однозначного мнения. В православной стране с консервативными ценностями для многих такие марши недопустимы, часть общества считает их гей-пропагандой. Другая часть уже потеряла интерес к этой теме, не зря представители оппозиции не боятся потерять в рейтинге, поддерживая ЛГБТ. В целом для политиков же это очередная тема для пиара, а для Грузии - угроза раскола", - сказала нам журналист Лела Саганелидзе.