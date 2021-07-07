Жизням пострадавших при падении вертолета с тремя украинцами в Польше ничего не угрожает.

Об этом в среду, 7 июля, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров. Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - сказал Николенко.

По его словам, консульство Украины в Гданьске предоставляет пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с польскими правоохранителями и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения вертолета, а также поддерживает контакт с больницей, где госпитализированы украинцы.

Напомним, утром во вторник, 6 июля, в польском Варминско-Мазурском воеводстве в озеро упал частный вертолет с тремя украинцами на борту, в числе которых несовершеннолетняя девушка. Двое из них получили повреждения позвоночника. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность двигателя летательного аппарата.

Позже польские правоохранители выяснили, что гражданин Украины, который управлял рухнувшим в озеро вертолетом, был трезв. При этом он пытался посадить летательный аппарат на поверхность земли, однако в результате все закончилось погружением машины под воду.