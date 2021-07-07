Вечером во вторник, 6 июля, в грузинском Тбилиси разъяренные противники ЛГБТ разорвали флаг Евросоюза у здания парламента страны.

Видео опубликовано в социальных сетях.

На видео запечатлено, как толпа рвет на кусочки флаг Евросоюза. Кроме того, один из участников протеста залез на флагшток у здания парламента и стал размахивать флагом Грузии.

Отметим, что 5 июля в Тбилиси радикалы сорвали проведение ЛГБТ-марша, которым должна была завершиться неделя прайда. На улицах города собрались тысячи воинственно настроенных людей, которые требовавших отмены марша. Они забросали камнями и бутылками журналистов, в результате чего пострадали десятки сотрудников СМИ. В итоге организаторы вынужденно отказались от проведения "Марша достоинства".

В этот день на улицах столицы Грузии были зафиксированы нападения на людей с яркой внешностью. Например, в центре Тбилиси иностранца ударили ножом за серьгу в ухе.

Кроме того, мы писали, что 6 июля перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели прошла молчаливая акция, на которую прибыли представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Заявленная цель акции - дистанцироваться от срыва "Марша достоинства". К акции присоединились также участники "Тбилиси Прайда", которые не смогли провести свой марш в понедельник. Туда прибыли противники ЛГБТ и спровоцировали столкновения.