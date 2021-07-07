Инвесторы банка "Аркада" пришли с протестом под Кабмин и перекрыли улицу Грушевского с требованием, чтобы к ним вышел премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" с места событий.

Также протестующие заявили, что перекроют весь центр города тебя если их не услышат.

"Третий год замороженное строительство. Для полномасштабного и непрерывного обновления и завершения строительства всех домов в срок до трех лет нужно покрыть дефицит бюджета в размере 3.6 миллиарда гривен. Власть обещала нам диалог но его так и не было",- заявляют участники протеста

Далее протестующие двинутся под Офис президента, где начнут бессрочную акцию.

Напомним, в Генпрокуратуре отчитались о завершении досудебного расследования по делу банка "Аркада"

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего главы банка "Аркада" и восьми других человек по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства на общую сумму 72 млн грн.

Ранее сообщалось, что бывшего главу правления банка "Аркада" подозревают в растрате 22 млн грн