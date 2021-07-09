9 июля накануне новолуния начнется 29-й лунный день в созвездии Рака. День отличается общей подавленностью знаков зодиака. Сегодня люди могут чувствовать апатию и упадок сил, впадать в депрессию и совершать глупости. Это происходит из-за недостатка светлой позитивной энергии. Звезды не рекомендуют назначать на этот день операции, начинать путешествия или планировать свадьбу.

Астрологи называют три знака Зодиака, которым сегодня откроется важная информация, рискующая поставить их чувства в тупик и лишить веры в людей. Это Скорпион, Стрелец и Рыбы.

Подготовили подробный гороскоп для них на сегодняшний день.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы обычно редко имеют свое собственное мнение и привыкли доверять мнению большинства. Они никогда не примут важное решение, не обсудив его с родными, друзьями, партнерами, клиентами, работодателями или владельцами жилья. Сегодня прислушиваться к мнению остальных - себе дороже. Поэтому важно не поддаваться чужому влиянию и не предъявлять остальным необоснованных претензий. События в вашей жизни сложатся так, что вам самим захочется избегать импульсивных действий, меньше полагаться на советы окружающих и скорее выбираться из мира грез и фантазий.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Экстраверты-Стрельцы, которые привыкли самостоятельно налаживать контакты, искать компаньонов и знакомиться с людьми на улице, могут внезапно почувствовать в себе нежелание общаться с людьми. Сегодня вы также можете отказаться от попыток контролировать свое окружение и партнера. Это неплохо, потому что ваши действия зачастую приводили к негативным последствиям и заставляя вас часто менять круг общения. В июле ваши мечты могут стать реальностью, если вы предоставите своему любимому человеку больше свободы.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня не самый активный день в сфере социальной жизни. Избегайте конфликтов и недопонимания с незнакомыми людьми. Разберитесь в личных вопросах. Например, Рыбы могут подпортить себе репутацию, раздавая необдуманные обещания друзьям и знакомым. В итоге вы можете столкнуться с личными опасениями и сомнениями насчет выбранного спутника жизни. Не стоит огорчать любимых и удивлять их своей непредсказуемостью. Лучше все как следует обдумать. И если испытываете неуверенность в своем решении, отложите важный разговор и встречу на потом. Так вы не разочаруете свое окружение и не станете предателем в своих же глазах.

В целом, сегодня всем знакам Зодиака нельзя верить чужим обещаниям или прогнозам на будущее. Нельзя распускать слухи или воспринимать буквально сказанные в ваш адрес обидные слова. Людей может окружать обман и предательство, поэтому с важными проектами стоит повременить.

Ранее "Страна" называла три знака Зодиака, у которых появится новое окружение до середины июля.

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