Возле аннексированного Крыма прошли совместные батальонные тактический учения подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с аннексированным полуостровом.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook в среду, 7 июля.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники", - говорится в сообщении.

Как рассказал командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, согласно легенде колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения - была атакована авиацией условного противника.



"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех, осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", - сообщил Наев.

Кроме того, личный состав отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

"Вместе подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработал учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - добавил Наев.

Напомним, СБУ в Харькове просит жителей передвигаться по городу с документами из-за "приближенных к реальным" учений.

Также сообщалось, что под Львовом пройдут военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США.