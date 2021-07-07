Большинство не допущенных на территорию Украины иностранцев - из России. Данные МВД

В текущем году украинские пограничники отказывали во въезде в нашу страну в 1,6 раза чаще, чем в 2020-м. Большинство тех, кого не пропускали в Украину, являются гражданами России.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Министерства внутренних дел

Как рассказали в ведомстве, за первые полгода пограничники отказали в пропуске через границу более 19,3 тысячи иностранцев.

"Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. Человек). В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялось к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением Covid-19 не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии", - рассказали в МВД.

Среди тех, кого не пропускали через границу было больше всего граждан России - 2818 человек. Как добавили в МВД, этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза. Также чаще отказа в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

"Больше всего не пропусков через границу лиц зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью", - добавили в министерстве.

Ранее мы рассказывали, что со 2 июля 2021 года новые правила въезда в Украину из России. Их ввели из-за нового штамма коронавируса "дельта", который сейчас бушует в РФ. В соответствии с ними на украинской границе всем без исключениям гражданам старше 12 лет нужно сдавать платный экспресс-тест на коронавирус. Если от него отказываются украинцы, их обязывают оправляться на двухнедельную самоизоляцию, а россиян просто не пускают.

"Страна" подробно рассказывала, что сейчас происходит на российско-украинской границе.