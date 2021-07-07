В среду, 7 июля, в восточных и южных регионах Украины ожидаются ливни, уровень воды в реках повысится. Спасатели предупреждают жителей этих регионов об опасности.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, сегодня в южных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. В связи с этим там объявлен I уровень опасности, желтый.

Также 7 и 8 июля ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3-0,5 м, вследствие водохозяйственной деятельности - до 0,7 м за сутки, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик (желтый уровень опасности).

Напомним, сегодня в Украине будут бороться циклон и антициклон. В связи с этим ближайшей ночью температура воздуха опустится до +15...+20 градусов, а в дневные часы прогреется до +26...+31.

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