В Казани задержали двоих новый фигурантов уголовного дела по стрельбе в гимназии № 175, в результате которой погибли семеро детей и двое сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди новых фигурантов 42-летний генеральный директор ООО "Ваша безопасность", фирмы которая занималась системой контроля в гимназии, Сергей Иванов и 38-летний инженер по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем компании "Союз пожарного мониторинга" Марат Зиганшин. Он работал инженером по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации.

При этом в момент нападения на гимназию директор оповестила учителей и детей, чтобы те успели закрыться. Но в одном из классов система не сработала. Обоих подозревают в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и по неосторожности повлекли смерть человека. Следствия ходатайствовало об их аресте. Уголовные дела были возбуждены еще 29 мая.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. Его задержали, и правоохранителям он заявил, что является богом.

Во время стрельбы погибло семеро детей и две учительницы, одна из которых заслоняла собой школьника.