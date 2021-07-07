В среду, 7 июля, в городе Жуйли, который находится на юго-западе Китая на границе с Мьянмой объявили карантин из-за распространения коронавируса. Жителям основных районов города с населением около 270 000 человек, было приказано самоизолироваться дома.

Об этом сообщает Reuters.

В то время как жители будут находиться на самоизоляции, школы и предприятия закроют, но некоторые рынки, больницы и аптеки продолжат работу.

За предыдущие сутки в городе выявили пятнадцать новых случаев коронавируса, в предыдущие два дня сообщалось о трех новых случаев заражения в день. Из 15 новых заболевших трое были гражданами Китая, а остальные - гражданами Мьянмы, двое из которых были детьми.

Сообщается, что на данный момент семь образцов, которые дали положительный результат на коронавирус, имели последовательность генома, очень похожую на последовательность генома варианта Дельта и штаммов из соседних стран.

Провинция Юньнань также сообщила о двух новых бессимптомных случаях местной передачи 6 июля - один гражданин Китая, а другой гражданин Мьянмы. Сообщалось также об одном новом бессимптомном случае, завезенном из-за границы, - гражданином Китая, который вернулся из Мьянмы в начале июня.

Напомним, в Украине начали действовать карантинные ограничения для борьбы со штаммом коронавируса "Дельта".

Также сообщалось, что Львов усиливает карантин.