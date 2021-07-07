Израиль заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer в профилактике коронавирусной инфекции и ее симптомов с 94% до 64%. В компании заявили, что данные носят предварительный характер.

Об новых данных касаемо эффективности вакцины со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны пишет Reuters.

Спад эффективности вакцины совпал с распространением индийского штамма коронавируса "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле. Впрочем, уточняется, что прививка надежно защищает от тяжелого течения болезни.

Pfizer после этого заявила, что данные из Израиля о снижении эффективности ее вакцины против индийского штамма с 94% до 64% носят "предварительный характер, их еще предстоит полностью проанализировать", сообщает "РИА Новости".

Напомним, недавно в Винницкой области после прививки Pfizer умер 47-летний мужчина. После этого в Pfizer заявили, что связь с вакцинацией в этом случае не была установлена.

Кроме того, "Страна" писала о том, что недавно в США расширили список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna.