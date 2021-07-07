Во время спецоперации по ликвидации последствий трагедии пассажирского авиалайнера Ан-26 на Камчатке обнаружили уже девять тел. Среди них спасатели опознали ребенка - им оказался 17-летний Артём Тищенко.

Об этом пишет Telegram-канал Mash в среду, 7 июля.

"Поисковая операция на месте крушения самолёта у берега Охотского моря продолжается. На данный момент спасатели обнаружили среди обломков 9 тел", - говорится в сообщении.

Работы осложняет плохая погода. Там поднялся сильный ветер, бушуют волны, а из-за тумана наблюдается плохая видимость.

Напомним, утром во вторник, 6 июля, на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Пассажирский борт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана с населением 2900 человек.

Когда самолет должен был приземляться в Палане, он перестал выходить на связь с диспетчерами. Власти запустили спасательную операцию. Позже стало известно, что борт упал в Охотское море вблизи поселка Палана.

На борту лайнера были 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы. Среди них глава поселка Ольга Мохирева и еще двое местных чиновников, а также двое детей до 12 лет. Все они погибли.

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Утром 7 июля стало известно, что спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26.