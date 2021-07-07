В среду, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего рабочего визита в Литву встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook.

Встреча глав государств проходит в президентском дворце в Вильнюсе, в узком формате. После переговоров государственные лидеры примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье".

Кроме того, запланировано общение Владимира Зеленского и Гитанасом Науседы с представителями СМИ.

Ранее мы писали, что в рамках своего рабочего визита в Литву Владимир Зеленский встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Литовские СМИ сообщали, что Науседа и Зеленский откроют Конференцию по реформам в Украине, на которой президенты обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

Также сообщалось, что в качестве даты рабочего визита Зеленского в США рассматривается 26 июля. Однако американская сторона хочет отсрочить визит до 2 августа.