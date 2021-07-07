Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент будет возглавлять американское посольство в Киеве во время отпуска временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

Об этом в посольстве официально подтвердили изданию "Зеркало недели".

"Джордж Кент, который в настоящее время занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии, прибудет в Киев в конце этой недели, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Временный поверенный в делах США Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и приступит к исполнению своих обязанностей", - рассказали в посольстве.

Напомним, что до 2017 года Кент занимал должность заместителя посла США в Украине. "Страна" подробно писала о том, что известно о Джордже Кенте, которого называли куратором антикорруционных органов в Украине.

Кроме того, сообщалось, что Кента в 2019 году допросили по делу об импичменте Трампа. "Страна" приводила самые интересные выдержки из его показаний, которые касаются разных аспектов работы американцев на территории Украины.