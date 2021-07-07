В российской Тюмени утром в среду, 7 июля, неизвестный взял в заложники нескольких человек. Захватчик требует выдать ему крупную сумму денег.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Обновление: Захвативший заложников в тюменском офисе задержан примерно в 9:50 по киевскому времени, пострадавших нет. Взрывчатки не обнаружено. По данным российских СМИ, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

С утра СМИ сообщили, что у "Сбербанка" в Тюмени собрались вооруженные люди в касках. Правоохранители оцепили территорию и просят всех ее покинуть. Силовики перекрыли тракт, где находится отделение банка. Автомобили на этот участок дороги не пускали. Жителей первых этажей соседних домов эвакуировали

В заложниках у захватчика находились три человека, среди них - сотрудники банка.

Сообщается, что мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчали провода, зашел в отделение банка около 09:20 и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Это произошло на улице Червишевский тракт. Около 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого расположен захваченный офис банка.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве мужчина забрался в квартиру на 9 этаже через окно и захватил заложника.

Кроме того, мы сообщали, что в американском штате Миннесота грабители напали на банк и взяли людей в заложники. Это произошло в мае этого года.

Также мы писали, что в Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании банка. Позже он сдался полиции, никто не пострадал.