В НАСА заявили, об угрозе столкновения МКС с космическим мусором завтра. В Роскосмосе отрицают опасность
В НАСА заявили, что в четверг, 8 июля, к Международной космической станции (МКС) приблизится неопознанный объект. Космический мусор пройдет, как ожидается "в опасной близости" от станции. В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ сказал, что в России следят за ситуацией, но "угрозу не подтверждают".
Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.
"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11", - написал Рогозин
Он также пояснил, что российская сторона согласна только в оценке расстояния, однако никакой опасности данный объект не несет.
"Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - добавил он.
Американские специалисты прогнозируют сближение 8 июля примерно в 16.16 по киевскому времени
Если информация об угрозе подтвердится, орбиту станции скорректируют.
Ранее мы рассказывали, что астрономы обнаружили в космосе гигантскую галактическую линзу. С ее помощью астрономам удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет.
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