В НАСА заявили, что в четверг, 8 июля, к Международной космической станции (МКС) приблизится неопознанный объект. Космический мусор пройдет, как ожидается "в опасной близости" от станции. В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ сказал, что в России следят за ситуацией, но "угрозу не подтверждают".

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11", - написал Рогозин

Он также пояснил, что российская сторона согласна только в оценке расстояния, однако никакой опасности данный объект не несет.

"Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - добавил он.

Американские специалисты прогнозируют сближение 8 июля примерно в 16.16 по киевскому времени

Если информация об угрозе подтвердится, орбиту станции скорректируют.

Ранее мы рассказывали, что астрономы обнаружили в космосе гигантскую галактическую линзу. С ее помощью астрономам удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет.

Также сообщали, как отставной пилот американского истребителя рассказал о встречах с неопознанными летающими объектами, происхождение которых неизвестно.