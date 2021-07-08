Сегодня начинается 28-й лунный день в созвездии Близнецов, когда всё вокруг требует бережного отношения к себе. День сложится гармонично только в том случае, когда вы сможете избавиться от негативных мыслей и эмоций, обид, разрушительных действий и плохих слов.

Не менее важно сегодня отнестись с уважением к окружающим, по возможности создать что-то своими руками и удержаться от необоснованных трат. Астрологи называют три знака Зодиака, которые могут испытывать нехватку денежных средств. Это слишком щедрые Львы, модники-Девы, импульсивные Козероги и любители статусных вещей Весы.

Неудивительно, что после весьма расточительных дней наступают противоположные им дни тотальной экономии. Предлагаем гороскоп на сегодняшний день, который поможет справиться с финансовыми трудностями.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы - денежные магнаты. Они любят деньги и часто притягивают их к себе. Но при наличии лишней купюры принимаются тут же тратить финансы на подарки близким, брендовые вещи и создание уюта дома. Оправданным этот знак зодиака считает и регулярные ужины в ресторане. Это все хорошо, но нужно найти возможность накапливать деньги. Придется подумать над этим непростым вопросом. Решение к вам обязательно придет, но чуть позднее.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы только на первый взгляд кажутся рассудительными в тратах. Свои честно заработанные они привыкли накапливать, а вот деньги родных и состоятельных близких они не считают. Поэтому не могут удержаться от ювелирных изделий, модных вещей и дорогих шуб, отдыха на заграничных курортах, омолаживающих и спа-процедур, витаминных комплексов и инвестиций в детей и домашних животных. Покупки вещей не по карману зачастую больно бьют по семейному бюджету, после чего следует болезненный возврат долгов и кредитов. Ситуации будут не единичными, если вы не найдете для себя преимущество в более скромной жизни.

Весы (24.09 - 23.10)

Бытует мнение, что Весы всегда могут распланировать семейный бюджет правильно. Они могут стабильно откладывать деньги на покупку качественной и дорогой вещи. И в этом кроется основная статья расходов этого знака. Дело в том, что Весы полагают, что качественное дешевым не бывает, поэтому могут позволить себе смарт-дома с электронной техникой, автомобили, дорогую обувь и регулярные переводы близким за границу. Если Весы и нуждаются в деньгах, то потому, что собирают на очередную статусную вещь, ремонт, путешествие. Для них деньги - средство для покупки вещей, которыми они смогут пользоваться несколько лет. Спасает этот знак отчасти его трудолюбие и умение зарабатывать деньги. Поэтому нехватка средств в этом месяце будет незначительной.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги умеют жить скромно, но не хотят. Они всегда тянутся к богатству и роскоши. Этот знак подчеркивает свою уникальность дорогими аксессуарами, обедами в ресторанах, регулярных выходах в свет и шумными вечеринками с друзьями. На то, чтобы хорошо отдохнуть и потанцевать, Козероги никогда не жалеют денег, сколько бы им не было лет. В момент отсутствия денег они меньше тратят на друзей, не делают им дорогих подарков, зато как только их финансовое положение налаживается, мигом все компенсируют. Крупные суммы денег этот знак чаще хранит дома, а не в банке, и часто инвестирует - в обучение, недвижимость, свою красоту и здоровье. В этом месяце звезды не рекомендуют вам начинать большие и долгосрочные финансовые проекты. Дождитесь более удобного момента.

Подробнее о финансовом прогнозе на 2021 год "Страна" писала ранее. Львам не рекомендуется в этом году жертвовать деньги на благотворительность, а Весы могут позволить себе любые крупные приобретения летом.

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