Агентство Bloomberg заявляет, что хакеры, которых подозревают в связях с российской Службой внешней разведки, взломали компьютерные сети Национального комитета Республиканской партии. В РФ отреагировали на эти обвинения и назвали их "измышлениями".

По данным агентства, хакеры из группировки, известной как АРТ29 или Cozy Bear, осуществили атаку на прошлой неделе через компанию Synnex.

В Национальном комитете Республиканской партии назвали не соответствующими действительности данные о том, что хакеры получили доступ к компьютерной системе комитета.

В России прокомментировали и назвали обвинения голословными, заявив, что доказательств причастности РФ к кибератаке нет.

"Решительно отвергаем подобные измышления. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место - нет.

В этой связи призываем журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения...Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", - написали в диппредставительстве.

Ранее мы рассказывали, что в начале июня крупнейший в мире производитель мяса бразильская компания JBS заявила о хакерской атаке. Из-за нее остановилась работа всех девяти предприятий по переработке говядины в США, а также процесс забоя скота в Австралии. Атаку связывали с российскими хакерами.

Также "Страна" приводила слова главы "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского о ситуации с кибершпионажем и русских хакерах.