В США тропический шторм "Эльза", из-за которого Джо Байден ввел режим ЧС, в ночь на среду, 7 июля, усилился до урагана первой категории. Он уже приближается к северному побережью штата Флорида.

Об этом со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает "Интерфакс".

Во вторник, 6 июля, по состоянию на 20:00 по местному времени (03:00 среды по киевскому времени) находился примерно в 165 км к юго-юго-западу от Тампы (Флорида) и двигался на север. Скорость ветра достигала 120 км в час.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган, как ожидается, обрушится на береговую часть штата между 8 и 9 часами утра по восточному времени США (15:00 и 16:00 среды по Киеву) в районе залива Тампа.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 5 июля, тропический шторм Эльза был у берегов Кубы, скорость ветра составляла 95 км/ч.

Ураган может помешать поисково-спасательным работам и разбору завалов на месте рухнувшего 24 июня задания в Майями. По состоянию на вторник была подтверждена гибель 36 человек, 109 все еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, "Эльза" - самый быстрый ураган, побивший рекорд самого быстрого урагана в тропиках, его скорость достигала 31 мили в час (около 50 км/ч).