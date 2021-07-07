Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинских граждан, против которых ранее ввело санкции Министерство финансов США.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По данным секретаря СНБО, всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Госдепа США (один из них это Игорь Коломойский).

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 - они живы и здоровы, 3 человека, к сожалению, умерли. Что касается 127... Относительно 100 СНБО уже ввел санкции. Относительно остальных - мы сейчас получаем информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на эту информацию. У нас очень хорошо работают наши службы", - заявил Алексей Данилов.

По его словам, санкции СНБО ввел на предыдущем заседании, которое состоялось 18 июня.

Напомним, ранее "Страна" публиковала полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции на своем заседании 18 июня.

Напомним, "слуги народа" хотят запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО.

Также мы писали о том, что 18 июля СНБО продлил экономические санкции против 2,5 тысяч физ и юрлиц, введенные три года назад.