По состоянию на утро среды, 7 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 610 человек.

Напомним, что вчера, 6 июля в стране был выявлен 541 новый случай заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 69 человек.

Умерли за отчетные сутки 33 человека (с начала эпидемии 52 537 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 1 666 человек (с начала эпидемии - 2 174 353 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 40 детей и 20 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киевской области (49 человек), Одесской области (36), Львовской области (32) и Донецкой области (27).

В Киеве выявили 217 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Индии тысячам человек вместо вакцины против коронавируса аферисты ввели физраствор.

Также мы в материале "Пох@р на людей" рассказали, как украинцы, едущие из России, платят за экспресс-тесты на корону и стоят в очередях на границе по 8 часов.