Министерство обороны США объявило, что разрывает контракт на 10 миллиардов долларов, заключенный с компанией Microsoft. Как заявили военные, проект по созданию облачной системы под названием Jedi больше не отвечает потребностям Пентагона.

"Учитывая постоянные изменения технологической среды, стало понятно, что контракт на облачный проект Jedi больше не отвечает требованиям для покрытия пробелов в возможностях министерства обороны", - заявила пресс-служба Пентагона, как передает DW.

Теперь необходимо провести новый тендер. Фаворитами которого считаются компания Amazon и та же Microsoft, однако возможные предложения от других компаний "также будут рассмотрены", пообещали военные.

Проект Jedi предусматривал создание облачной системы для обмена информацией из всех родов войск в общей системе с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Десятилетний контракт компания Microsoft получила в октябре 2019 года, хотя фаворитом во время тогдашнего тендера считалась компания Amazon. Тогда Amazon даже подала в суд против Пентагона из-за потери контракта. В компании обвиняли, в частности, тогдашнего президента Дональда Трампа в злоупотреблении своим влиянием. Трамп нередко позволял себе крайне критические выпады в сторону основателя Amazon Джеффа Безоса, который также владеет изданием The Washington Post, которое критически отзывалось и продолжает отзываться о Трампе.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон выделит Украине еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности".